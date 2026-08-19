DEBATE: Χρειάζεται η Ελλάδα ακόμη αυστηρότερες ποινές για τις πυρκαγιές από αμέλεια;
DEBATE: Χρειάζεται η Ελλάδα ακόμη αυστηρότερες ποινές για τις πυρκαγιές από αμέλεια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Χρειάζεται η Ελλάδα ακόμη αυστηρότερες ποινές για τις πυρκαγιές από αμέλεια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Νεκρός 34χρονος Βρετανός τουρίστα σε παραλία

Εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Μαραθωνήσι

Ζάκυνθος: Νεκρός 34χρονος Βρετανός τουρίστα σε παραλία
Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Εξέπνευσε 34χρονος υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος βρέθηκε χθες το απόγευμα σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Μαραθωνήσι, στον Λαγανά Ζακύνθου. Η Λιμενική Αρχή Ζακύνθου ενημερώθηκε για το περιστατικό και ο 34χρονος, με τη συνδρομή λουομένων, μεταφέρθηκε στην ακτή. Εκεί του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και πραγματοποιήθηκε ΚΑΡΠΑ.

Στη συνέχεια, παρελήφθη από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή στο πλαίσιο προγραμματισμένης περιπολίας, και μεταφέρθηκε στον λιμενίσκο Αγίου Σώστη. Ακολούθως διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Λιμεναρχείο Ζακύνθου.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ