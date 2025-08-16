Φωτιά στα Καλάβρυτα: Καταγγελίες για εμπρηστική ενέργεια – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ήχησε το 112 (Βίντεο)

Μαίνεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στην φωτιά που καίει από το μεσημέρι του Σαββάτου (16/8) στην περιοχή Λεβάρτζι Καλαβρύτων.

Μάλιστα, οι δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο αυξήθηκαν. Για κατάσβεση πλέον συνδράμουν 39 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η επιχείρηση κατάσβεσης επικεντρώνεται σε μία δυσπρόσιτη πλαγιά ενώ δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Ακόμη, υπάρχουν στοιχεία για εμπρηστική ενέργεια στην περιοχή όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής. Σύμφωνα με το Kalavrytanews.com, καταγγελίες για εμπρησμό στην μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο Λειβαρζινό Αροανίας Καλαβρύτων, κάνουν κάτοικοι, αφού είδαν δυο νεαρά άτομα με μηχανή να σταματούν στην διασταύρωση Λειβαρζινού με Λειβάρτζι και Λεχούρι και μετά από λίγο να ξεσπά η φωτιά.

Οι κάτοικοι και διερχόμενοι προσπάθησαν να τους βρουν αλλά μάταια και ενημέρωσαν τις αρχές με περιπολικό να τους αναζητά. Η φωτιά ξέσπασε ταυτόχρονα σε δυο σημεία, η μια στην διασταύρωση και η άλλη ένα χιλιόμετρο πιο πάνω προς Λειβάρτζι – Λεχούρι.