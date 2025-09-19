iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Λεχαινά Ηλείας: Μάχη με τις φλόγες οι πυροσβέστες (Βίντεο)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στα Λεχαινά Ηλείας: Μάχη με τις φλόγες οι πυροσβέστες (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Τη δική τους μάχη με τις φλόγες μετά την φωτιά που έχει ξεσπάσει στα Λεχαινά Ηλείας από το απόγευμα της Παρασκευής 19/9.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή της Αρετής στα Λεχαινά, κατακαίγοντας αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής όπου από εδάφους δίνουν μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ