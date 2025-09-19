Φωτιά στα Λεχαινά Ηλείας: Μάχη με τις φλόγες οι πυροσβέστες (Βίντεο)
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Τη δική τους μάχη με τις φλόγες μετά την φωτιά που έχει ξεσπάσει στα Λεχαινά Ηλείας από το απόγευμα της Παρασκευής 19/9.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή της Αρετής στα Λεχαινά, κατακαίγοντας αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής όπου από εδάφους δίνουν μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις