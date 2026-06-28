Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Διασωληνωμένος ο 40χρονος εγκαυματίας – Δύο ακόμη ελαφρά τραυματίες

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 40χρονος εγκαυματίας από την φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια το μεσημέρι της Κυριακής (28/6).

Ειδικότερα, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας άνδρας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με εγκαύματα στα χέρια και στην περιοχή του τραχήλου. Ο άνδρας, 40 ετών με καταγωγή από το Ιράν, έχει εισπνευστικό έγκαυμα, διασωληνώθηκε και αναμένεται να μεταφερθεί στο Θριάσειο στη Μονάδα Εγκαυμάτων.

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Επίσης διεκομίσθη και δεύτερος τραυματίας από το ίδιο ξενοδοχείο, ένας Αιγύπτιος, ο οποίος δεν φέρει εγκαύματα, αλλά φέρει χτυπήματα στην κεφαλή και στην κοιλιακή χώρα. Βρίσκεται εκτός κινδύνου και σε καλή γενικά κατάσταση. Τέλος, στο νοσοκομείο Σωτηρία μεταφέρθηκε χωρίς σημαντικά προβλήματα ένας τρίτος τραυματίας.

Ξεκίνησε από ηλεκτρικό πατίνι

Με την έρευνα για τα αίτια της φωτιάς στο ξενοδοχείο να βρίσκεται σε εξέλιξη φαίνεται ότι έχει εντοπιστεί η πιθανή αιτία πίσω από την πυρκαγιά που προκάλεσε αναστάτωση στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η φωτιά στο ξενοδοχείο εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξερράγη. Το πατίνι φέρεται να ανήκει σε θαμώνα ξενοδοχείου.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η πυρκαγιά κατεσβέσθη σε χρονικό διάστημα μισής ώρας, χωρίς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους

Παράλληλα, απομακρύνθηκαν οι ένοικοι στο πλαίσιο της προληπτικής εκκένωσης. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής διερευνά τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά και να αποτρέψουν την επέκταση σε άλλους ορόφους. Έγινε προληπτική εκκένωση του χώρου λόγω των πυκνών καπνών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 5 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και 2 μηχανές.

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο του κτιρίου, ενώ έγιναν και προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό ενοίκων από τα μπαλκόνια του ξενοδοχείου που βρίσκεται επί της οδού Ρόδου.