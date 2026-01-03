Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Τραγωδία στη Ραφήνα – Ηλικιωμένος χάνει τη ζωή του από φωτιά στο σπίτι του

UPD: 10:09

Το πρωί του Σαββάτου (03/01), ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στη Ραφήνα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 08:30, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο, επί των οδών Αγίας Μαγδαληνής και Φιλικής Εταιρείας, έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να κατασβέσουν τις φλόγες.

Μετά από λίγη ώρα, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του σπιτιού, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να είχε απανθρακωθεί.

