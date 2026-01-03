Τραγωδία στη Ραφήνα – Ηλικιωμένος χάνει τη ζωή του από φωτιά στο σπίτι του

Το πρωί του Σαββάτου (03/01), ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στη Ραφήνα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 08:30, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο, επί των οδών Αγίας Μαγδαληνής και Φιλικής Εταιρείας, έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να κατασβέσουν τις φλόγες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Πυρκαγιά σε οικία στην Ραφήνα Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 3, 2026

Μετά από λίγη ώρα, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του σπιτιού, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να είχε απανθρακωθεί.