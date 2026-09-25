Νέα κακοκαιρία από σήμερα με καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Αλλάζει από σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ο καιρός στη χώρα μας, με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές.

Συγκεκριμένα, το νέο σύστημα που θα επηρεάσει τον καιρό θα κινηθεί σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά και τα νότια, με το Σαββατοκύριακο να αναμένεται βροχερό με έντονες καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία θα παραμείνει γενικά κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, περίπου στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Κυριακή αναμένεται ενίσχυση των βοριάδων, που τοπικά θα φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Σήμερα, Παρασκευή, το πρωί ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όμως από το μεσημέρι το σκηνικό θα αρχίσει να αλλάζει.

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο, ενώ φαινόμενα αναμένονται επίσης στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Στη δυτική Στερεά οι βροχές θα είναι λιγότερες.

Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα, προς τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, με τις μέγιστες τιμές να βρίσκονται περίπου στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Η κακοκαιρία το Σάββατο

Το Σάββατο το σύστημα θα κινηθεί νοτιότερα και θα καλύψει μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Στο επίκεντρο των βροχών και των σποραδικών καταιγίδων θα βρεθούν το Ιόνιο και αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ τα φαινόμενα θα μετατοπίζονται σταδιακά προς τα ανατολικά και τα νότια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί περίπου στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στον καιρό που θα επικρατήσει το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα, λόγω της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Με βάση τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία, βροχές αναμένονται μέσα στην ημέρα του Σαββάτου. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο τα φαινόμενα να παρουσιάσουν ύφεση το βράδυ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα ανατολικά η κακοκαιρία την Κυριακή

Από την Κυριακή το σύστημα θα αρχίσει σταδιακά να απομακρύνεται προς τα ανατολικά. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν και κατά τόπους θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φθινοπωρινά επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να κινούνται περίπου στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.