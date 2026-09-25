Φωτιά σε ΙΧ στην Ηλιούπολη – Ζημιές και σε άλλα δύο οχήματα

Φωτιά σε ΙΧ ξέσπασε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου, στην οδό Νυμφών, στην Ηλιούπολη.

Από την φωτιά προκλήθηκαν ζημιές και σε άλλα δύο οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα ανήκει σε νεαρό ενώ το όχημα που κάηκε πίσω είναι της μητέρας του. Δεν φαίνεται να είχαν δεχθεί κάποια απειλή υποστηρίζουν οι ιδιοκτήτες.