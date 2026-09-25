Φωτιά σε ΙΧ στην Ηλιούπολη – Ζημιές και σε άλλα δύο οχήματα
Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες
Φωτιά σε ΙΧ ξέσπασε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου, στην οδό Νυμφών, στην Ηλιούπολη.
Από την φωτιά προκλήθηκαν ζημιές και σε άλλα δύο οχήματα.
Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες.
Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα ανήκει σε νεαρό ενώ το όχημα που κάηκε πίσω είναι της μητέρας του. Δεν φαίνεται να είχαν δεχθεί κάποια απειλή υποστηρίζουν οι ιδιοκτήτες.
πηγή στην Google
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