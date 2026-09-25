DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο;
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ΙΧ στην Ηλιούπολη – Ζημιές και σε άλλα δύο οχήματα

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες

Φωτιά σε ΙΧ στην Ηλιούπολη – Ζημιές και σε άλλα δύο οχήματα
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Φωτιά σε ΙΧ ξέσπασε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου, στην οδό Νυμφών, στην Ηλιούπολη.

Από την φωτιά προκλήθηκαν ζημιές και σε άλλα δύο οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα ανήκει σε νεαρό ενώ το όχημα που κάηκε πίσω είναι της μητέρας του. Δεν φαίνεται να είχαν δεχθεί κάποια απειλή υποστηρίζουν οι ιδιοκτήτες.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ