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Άρση απαγόρευσης απόπλου για το “ΙΟΝΙΣ” – Κανονικά το δρομολόγιο προς Λαύριο

Μετά από προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού

Άρση απαγόρευσης απόπλου για το “ΙΟΝΙΣ” – Κανονικά το δρομολόγιο προς Λαύριο
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:44

Στο λιμάνι της Κέας παρέμεινε το Ε/Γ-Ο/Γ «ΙΟΝΙΣ» το πρωί της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου λόγω μηχανικής βλάβης, μετά από απαγόρευση απόπλου. Μετά από προσκόμιση πιστοποιητικού από τον αρμόδιο νηογνώμονα ήρθη η απογόρευση απόπλου.

Το πλοίο εκτελεί το δρομολόγιο από Κέα προς Λαύριο, με 110 επιβάτες, 20 ΙΧ, 4 Φ/Γ και 1 Δ/Κ.

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