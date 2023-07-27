Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε διαμέρισμα στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες λίγο μετά τις 17:00 υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες υπήρξε φωτιά σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου σε πολυκατοικία επί της οδού Αντιγόνου, η οποία ξεκίνησε από την κουζίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Χαλκίδας, όπου προχώρησαν στην απομάκρυνση ενός άνδρας και ενός σκύλου από το διαμέρισμα. Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, έχοντας αναπνευστικό πρόβλημα.

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής προχώρησαν άμεσα στην κατάσβεση της φωτιάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Ληστεία θρίλερ στα ΕΛΤΑ Μεσσήνης – Κουκολοφόροι με καλάσνικοφ άρπαξαν 135 χιλιάδες ευρώ

Υβόννη Μπόσνιακ και Αντώνης Ρέμος γιορτάζουν 13 χρόνια μαζί (pic)