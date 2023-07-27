Φωτιά σε διαμέρισμα στη Χαλκίδα – Ένας άνδρας στο νοσοκομείο
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε διαμέρισμα στη Χαλκίδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες λίγο μετά τις 17:00 υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες υπήρξε φωτιά σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου σε πολυκατοικία επί της οδού Αντιγόνου, η οποία ξεκίνησε από την κουζίνα.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Χαλκίδας, όπου προχώρησαν στην απομάκρυνση ενός άνδρας και ενός σκύλου από το διαμέρισμα. Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, έχοντας αναπνευστικό πρόβλημα.
Οι άνδρες της Πυροσβεστικής προχώρησαν άμεσα στην κατάσβεση της φωτιάς.
