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Φωτιά σε δασική έκταση στο Λουτράκι Κορινθίας – Ήχησε το 112 (Βίντεο)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά σε δασική έκταση στο Λουτράκι Κορινθίας – Ήχησε το 112 (Βίντεο)
Emergency Alert
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 16:31

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Δευτέρας 8/6 καθώς ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην Περαχώρα Κορινθίας με την πυρκαγιά να καίει κοντά στη Λίμνη Βουλιαγμένης στο Λουτράκι.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 17 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π, ενώ η πυρκαγιά φαίνεται να καίει κοντά σε οικίες.

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Παράλληλα, ήχησε το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακούν τις οδηγίες των Αρχών.

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