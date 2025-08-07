Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι Καβάλας – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι Καβάλας – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα
UPD: 20:07

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι Καβάλας αργά το απόγευμα της Πέμπτης 7/8 σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Δείτε βίντεο

