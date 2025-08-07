Φωτιά σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι Καβάλας – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι Καβάλας αργά το απόγευμα της Πέμπτης 7/8 σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 Ε/Π και 4 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2025
