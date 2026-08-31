Φωτιά σε χώρο με απορρίμματα στο Καστελόριζο

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας, 31 Αυγούστου σε χώρο με απορρίμματα στο Καστελόριζο της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 31 Αυγούστου 2026, περίπου στις 04:30.

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Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν βυτιοφόρα και μηχανηματα έργου των Ενόπλων δυνάμεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Ρόδο.

Μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά δεν έχει επεκταθεί εκτός του χώρου με τα απορρίμματα.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου.