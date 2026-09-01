Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τέσσερις ανηλίκους που λήστευαν πεζούς

Τέσσερις ανήλικοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε ληστείες σε βάρος πεζών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν χθες τα ξημερώματα από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

Πρόκειται για τρεις ημεδαπούς κι έναν αλλοδαπό, ηλικίας από 14 έως 17 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

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Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τέσσερις νεαροί κινούνταν στο κέντρο της πόλης, όταν προσέγγισαν 42χρονο από τον οποίο επιχείρησαν με απειλή χρήση βίας να αρπάξουν χρήματα και το κινητό του τηλέφωνο.

Λίγο αργότερα, στο παραλιακό μέτωπο, οι ίδιοι φαίνεται να προσέγγισαν έναν άνδρα, 71 ετών. Με τη χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν τσαντάκι που περιείχε 750 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και προσωπικά έγγραφα. Ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Στο μεταξύ, σε άλλη περίπτωση καταγγελλόμενης ληστείας, συνελήφθη 20χρονος αλλοδαπός, ο οποίος το βράδυ του περασμένου Σαββάτου φέρεται, με τη συνδρομή δύο συνεργών του, να άρπαξε από 28χρονο διερχόμενο χρηματικό ποσό και κινητό τηλέφωνο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.