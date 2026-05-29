Ασπρόπυργος: Επιχείρηση της αστυνομίας σε οικισμούς Ρομά – Αποξηλώθηκαν πάνω από 2.000 μέτρα καλωδίου για ρευματοκλοπές

Μεγάλη επιχείρηση με εννέα συλλήψεις πραγματοποίησε κλιμάκιο της ΕΛΑΣ το πρωί της Πέμπτης (28/5) σε οικισμούς Ρομά στον Ασπρόπυργο.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος αστυνομικοί της Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ο.Π.ΔΙ., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, αστυνομικός σκύλος και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο των ερευνών της ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν συνολικά 9 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες -κατά περίπτωση- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ενδοοικογενειακή βία.\

Παράλληλα βεβαιώθηκαν 29 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, στέρηση παιδικού καθίσματος, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α. ενώ αφαιρέθηκαν 7 άδειες κυκλοφορίας και 6 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, πραγματοποιήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 2.720 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές στους σχετικούς οικισμούς στον Ασπρόπυργο.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.