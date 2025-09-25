Θεωρείτε ότι πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Αριοχώρι Μεσσηνίας

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα

DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική καθώς το απόγευμα της Πέμπτης 25/9 ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και καλαμιές στην περιοχή Αριοχώρι στη Μεσσηνία.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ στο σημείο έσπευσαν και οχήματα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και εθελοντές.

