Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Σκοτεινή Αργολίδας – Μήνυμα από το 112

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Δευτέρας 11/8 καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή Σκοτεινή Αργολίδας.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκοτεινή Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 Α/Φ και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Μάλιστα, ήχησε το 112 στα κινητά των πολιτών στην περιοχή προκειμένου να είναι ετοιμότητα.