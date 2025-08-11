Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Σκοτεινή Αργολίδας – Μήνυμα από το 112
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Δευτέρας 11/8 καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή Σκοτεινή Αργολίδας.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκοτεινή Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 Α/Φ και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025
Μάλιστα, ήχησε το 112 στα κινητά των πολιτών στην περιοχή προκειμένου να είναι ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στη περιοχή #Σκοτεινή της Περιφερειακής Ενότητας #Αργολίδας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki
@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025
