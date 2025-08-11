Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Σκοτεινή Αργολίδας – Μήνυμα από το 112

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Σκοτεινή Αργολίδας – Μήνυμα από το 112
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:31

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Δευτέρας 11/8 καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή Σκοτεινή Αργολίδας.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.

Μάλιστα, ήχησε το 112 στα κινητά των πολιτών στην περιοχή προκειμένου να είναι ετοιμότητα.

