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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Γέρακα: Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα – Οριοθετήθηκε μέσα σε 15 λεπτά

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Γέρακα: Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα – Οριοθετήθηκε μέσα σε 15 λεπτά
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:00

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη το απόγευμα της Τετάρτης, 19 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του νεκροταφείου του Γέρακα δίπλα από την Αττική Οδό, κάτω από πυλώνες της ΔΕΗ.

Έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις και επιχειρούν.

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Παράλληλα, ήχησε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα.

Φωτογραφία

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Γέρακα Αττικής .

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 19 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα .

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Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Παλλήνης .

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Στις 15:43 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά οριοθετήθηκε μέσα σε 15 λεπτά.

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