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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ταχύπλοο στο Πόρτο Ράφτη – Καλά στην υγεία του ο μοναδικός επιβαίνων

Μεταφέρεται στον λιμένα Μαρκοπούλου

Φωτιά σε ταχύπλοο στο Πόρτο Ράφτη – Καλά στην υγεία του ο μοναδικός επιβαίνων
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

 Μικρής έκτασης πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ταχύπλοο σκάφος ελληνικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή του Πόρτο Ράφτη. Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα, χωρίς να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ ο μοναδικός επιβαίνων του σκάφους περισυνελέγη από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

      Ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρεται στον λιμένα Μαρκοπούλου, προκειμένου να παραληφθεί για προληπτικούς λόγους από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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