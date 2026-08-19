Φωτιά σε ταχύπλοο στο Πόρτο Ράφτη – Καλά στην υγεία του ο μοναδικός επιβαίνων
Μεταφέρεται στον λιμένα Μαρκοπούλου
Μικρής έκτασης πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ταχύπλοο σκάφος ελληνικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή του Πόρτο Ράφτη. Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα, χωρίς να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ ο μοναδικός επιβαίνων του σκάφους περισυνελέγη από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.
Ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρεται στον λιμένα Μαρκοπούλου, προκειμένου να παραληφθεί για προληπτικούς λόγους από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
πηγή στην Google
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