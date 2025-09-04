Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας – Στη μάχη 3 εναέρια μέσα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετράλωνα Μεσσηνίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.



ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής: