Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας – Στη μάχη 3 εναέρια μέσα
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στη μάχη με τις φλόγες
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετράλωνα Μεσσηνίας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετράλωνα Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 43 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις