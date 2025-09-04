Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας – Στη μάχη 3 εναέρια μέσα

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στη μάχη με τις φλόγες

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
DEBATER NEWSROOM

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετράλωνα Μεσσηνίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

