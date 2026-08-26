Φωτιά στην Πρέβεζα: Βελτιωμένη η εικόνα στο Νεοχώρι – Είχε σταλεί μήνυμα από το 112
Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς στο Νεοχώρι Πρέβεζας. Νωρίτερα, οι κάτοικοι είχαν κληθεί μέσω του 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Βελτιωμένη είναι, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεοχώρι της Πρέβεζας.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για την πλήρη αντιμετώπιση της φωτιάς.
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις.
Στο σημείο επιχειρούν:
- 25 πυροσβέστες
- Μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ
- Οκτώ πυροσβεστικά οχήματα
- Τρία αεροσκάφη
- Ένα ελικόπτερο
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μήνυμα του 112 στους κατοίκους
Λόγω της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το 112, το οποίο έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή.
«Πυρκαγιά στην περιοχή Νεοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Νεοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpoliceΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— 112 Greece (@112Greece) August 26, 2026
Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί εντολή απομάκρυνσης, ωστόσο οι κάτοικοι καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και να είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.
πηγή στην Google
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