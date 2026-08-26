Φωτιά στην Πρέβεζα: Βελτιωμένη η εικόνα στο Νεοχώρι – Είχε σταλεί μήνυμα από το 112

Βελτιωμένη είναι, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεοχώρι της Πρέβεζας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για την πλήρη αντιμετώπιση της φωτιάς.

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Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν:

25 πυροσβέστες

Μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ

Οκτώ πυροσβεστικά οχήματα

Τρία αεροσκάφη

Ένα ελικόπτερο

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μήνυμα του 112 στους κατοίκους

Λόγω της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το 112, το οποίο έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Νεοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Νεοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 26, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί εντολή απομάκρυνσης, ωστόσο οι κάτοικοι καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και να είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.