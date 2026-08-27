Φωτιά στο Χρώμιο Γρεβενών – Επιχειρεί κι ένα ελικόπτερο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 11:30 σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ με 6 οχήματα καθώς και, από αέρος, ένα ελικόπτερο.

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Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Κοζάνης προκειμένου να παρέχει μηχάνημα έργου και υδροφόρες.

Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.