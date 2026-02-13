Λεωφόρος Σχιστού: Βίντεο ντοκουμέντο από τον οδηγό που πήγαινε με την όπισθεν για 1,5 χιλιόμετρο

Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, από τον οδηγό που οδήγησε με την όπισθεν στη λεωφόρο Σχιστού.

Ο οδηγός για να παρακάμψει την αυξημένη κίνηση που υπήρχε στη λεωφόρο Σχιστού, αποφάσισε να διανύσει περίπου 1,5 χιλιόμετρο κάνοντας όπισθεν, ενώ βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο ρεύμα προς Πειραία.

Μάλιστα μαρτυρίες ανθρώπων αναφέρουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάποιο τέτοιο περιστατικό.