Θηβών: Φορτηγό έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, 3 τραυματίες – “Τυχεροί ήμασταν” (φωτογραφίες)

"Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα"

Θηβών: Φορτηγό έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, 3 τραυματίες – “Τυχεροί ήμασταν” (φωτογραφίες)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 09:26

Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη λεωφόρο Θηβών, στο ύψος του Αιγάλεω, όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε τρία σταθμευμένα οχήματα.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν τρία άτομα τα οποία νοσηλεύονται σε καλή κατάσταση στο “Αττικό”.

Σύμφωνα με μαρτυρία στο DEBATER:

«Ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Στη συνέχεια το φορτηγό προσέκρουσε σε σταθμευμένα. Τυχεροί ήμασταν».

