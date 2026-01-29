Φονική έκρηξη στη “Βιολάντα”: Η πολύμηνη διαρροή προπάνιου και ο μοιραίος σπινθήρας – “Ωρολογιακή βόμβα” το υπόγειο

Η πολύμηνη διαρροή προπανίου που μέσω του εδάφους συγκεντρώθηκε σε μεγάλες ποσότητες στο υπόγειο του εργοστασίου, σε συνδυασμό με κάποιον σπινθηρισμό, προκάλεσε την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, με αποτέλεσμα πέντε εργαζόμενες να βρουν φρικτό θάνατο.

Σε αυτό το πόρισμα κατέληξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, μετά από ενδελεχή έρευνα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν εξειδικευμένοι έλεγχοι με χρήση αζώτου, όπου διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους.

Όπως δήλωσε σε συνέντευξη που πραγματοποίησε ο διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ, υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχόπουλος, «η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου.

Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης και οδήγησε σε έκρηξη».

Στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης των συνθηκών της τραγωδίας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης.

Από τα ευρήματα των προέκυψε ύπαρξη πάγου στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη λειτουργία αυτής.

Η διασύνδεση των δεξαμενών γινόταν μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και εισέρχονταν στο ισόγειο τμήμα του κτιρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους.

Το χρονικό της καταστροφής στο εργοστάσιο

Η φωτιά, επακόλουθο της έκρηξης στο εργοστάσιο μπισκότων της «Βιολάντα», ξέσπασε στις 03:56 τα ξημερώματα της Δευτέρας και το πρώτο όχημα της πυροσβεστικής, έφτασε στο σημείο στις 04:11.

Κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβεστικά οχήματα, 1 βραχιονοφόρο όχημα, 9 βοηθητικά οχήματα, 2 ομάδες της ΕΜΑΚ, μία από την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας και μία από την 7η ΕΜΑΚ Λαμίας, καθώς και 1 ομάδα Drone. Συνολικά στις προσπάθειες κατάσβεσης, συμμετείχαν 53 πυροσβέστες.

Επί τόπου κλήθηκαν ο εισαγγελέας Τρικάλων, στελέχη του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών από την Θεσσαλονίκη και δυο πραγματογνώμονες. Την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς, το εργοστάσιο βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, καθώς λειτουργεί σε 24ωρη βάση, και στο χώρο εργάζονταν 13 άτομα, εκ των οποίων 4 άνδρες και 9 γυναίκες.

Οκτώ άτομα, τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες υπάλληλοι, κατάφεραν να βγουν από το φλεγόμενο εργοστάσιο. Στις 07:55 το πρωί εντοπίστηκαν δύο απανθρακωμένες σοροί, ενώ στις 08:10 εντοπίστηκε τρίτη σορός. Στις 12:00 το μεσημέρι εντοπίστηκε η τέταρτη σορός, ενώ την επόμενη ημέρα εντοπίστηκε η πέμπτη σορός.

Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι

Εν τω μεταξύ, χθες Τετάρτη, ύστερα από περίπου τέσσερις ώρες ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελέα Τρικάλων ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της εταιρείας αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς περιοριστικούς όρους, καθώς διατάχθηκαν περαιτέρω ανακριτικές πράξεις.

Παρά τη βαρύτητα των κατηγοριών για ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση έκρηξης σε βάρος των κατηγορούμενων, η απόφαση ελήφθη καθώς η δικαστική έρευνα παραμένει σε προκαταρκτικό στάδιο.

Έτσι, οι δικαστικές Αρχές περιμένουν την πλήρη ενσωμάτωση των πραγματογνωμοσυνών και των στοιχείων από την πυρασφάλεια, ώστε να προχωρήσει στον οριστικό καταλογισμό των ευθυνών.

Πάντως, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο εφόσον προκύψουν επιπλέον επιβαρυντικά στοιχεία, το κατηγορητήριο να γίνει πιο «βαρύ» με ό,τι αυτό συνεπάγεται.