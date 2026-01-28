Βιολάντα: Οι κατηγορίες που βαραίνουν ιδιοκτήτη και στελέχη – Γιατί κινδυνεύουν με ισόβια

Αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από τέσσερις ώρες τα τρία άτομα (ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας και οι δύο υπεύθυνοι ασφαλείας) που είχαν συλληφθεί για την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και εν έχει ολοκληρωθεί, όπως δεν έχουν ενταχθεί πραγματογνωμοσύνες από όλες τις πλευρές.

Όταν ο εισαγγελέας θα έχει πλήρη τη δικογραφία στα χέρια του, θα πάρει αποφάσεις.

Με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που άλλαξε μετά από διαδοχικά πολύνεκρα δυστυχήματα, οι τρεις κατηγορούμενοι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινές που υπερβαίνουν τα δέκα χρόνια κάθειρξης, εφόσον στοιχειοθετηθεί η κατηγορία της «αμέλειας», δηλαδή αν αποδειχθεί ότι γνώριζαν τον κίνδυνο και δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα.

Παράλληλα, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι μαρτυρίες εργαζομένων για έντονη οσμή προπανίου το χρονικό διάστημα πριν από την έκρηξη και την πυρκαγιά, τότε στο κατηγορητήριο θα προστεθεί και ο ενδεχόμενος δόλος. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι κατηγορίες αναβαθμίζονται σε κακουργηματικού χαρακτήρα, με την ποινή να φτάνει ακόμη και τα ισόβια.

Οι κατηγορίες

Ο ιδιοκτήτης είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή. Το πόρισμα της Πυροσβεστικής διαβιβάστηκε στις ανακριτικές αρχές, ενώ εξετάζεται και αν το εργοστάσιο είχε τους απαραίτητους και επιβεβλημένους αισθητήρες που καταγράφουν αν υπάρχει διαρροή.