Φωκίδα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες μετά από σύγκρουση αγροτικού με μηχανές (Εικόνες)

Άλλη μία τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο το μεσημέρι της Κυριακής (26.10) με έναν νεκρό και δύο τραυματίες στην περιοχή της Φωκίδας.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, όλα έγιναν περίπου στις 12:00, όταν αγροτικό αυτοκίνητο προσπάθησε να στρίψει στον Άγιο Νικόλαο και συγκρούστηκε με δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 21χρονος οδηγός της μηχανής και τραυματίστηκε σοβαρά ο 37χρονος οδηγός της άλλης μηχανής.

Ο τελευταίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα. Μαζί του κι ένας 14χρονος που επέβαινε στο αγροτικό αυτοκίνητο και τραυματίστηκε ελαφρά.

Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το ΑΤ Ευπαλίου.