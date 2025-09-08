Φωκίδα: Διάσωση τριών περιπατητών στην Γκιώνα – Είχαν εγκλωβιστεί σε δυσπρόσιτο σημείο

Το απόγευμα της Κυριακής, 7 Σεπτεμβρίου ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για αναζήτηση τριών περιπατητών στην περιοχή του όρους Γκιώνα Φωκίδας.

Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα έρευνας και διάσωσης αποτελούμενη από 14 πυροσβέστες με τρία (3) οχήματα από την Π.Υ. Άμφισσας και το Π.Κ. Λιδωρικίου, καθώς και η Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ.

Κατά τις βραδινές ώρες χθες Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν σε δυσπρόσιτο σημείο οι δύο (2) περιπατητές, εκ των οποίων ο ένας (1) τραυματίας, ενώ συνεχίστηκε η αναζήτηση για τον εντοπισμό του τρίτου ατόμου. Σήμερα Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκε και το τρίτο άτομο καλά στην υγεία του και όλοι τους μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Στη συνέχεια, ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέλαβε τους τρείς (3) περιπατητές και τους μετέφερε στο αεροδρόμιο της Λαμίας. Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. και διακομίστηκε στο Γ.Ν. Λαμίας.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου 2025.