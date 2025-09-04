Οδηγός ταξί έσωσε μωράκι δύο μηνών που είχε δυσκολία στην αναπνοή (Βίντεο)

Μια συγκινητική ιστορία αυτοθυσίας και γρήγορης σκέψης έκανε τον γύρο του διαδικτύου, όταν ένας οδηγός ταξί ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα την εμπειρία του από τη διάσωση ενός μωρού μόλις δύο μηνών, που αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες στην αναπνοή.

Η περιγραφή του οδηγού

Ο ίδιος, εμφανώς φορτισμένος, έγραψε στην ανάρτησή του:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νιώθω ο πιο χαρούμενος, ο πιο ευλογημένος άνθρωπος στον κόσμο σήμερα… Θέλω να ευχαριστήσω το 100, την Αστυνομία και ειδικότερα την ομάδα ΔΙ.ΑΣ., καθώς και τους γιατρούς στο Τζάνειο!

Μόλις σώσαμε ένα μωράκι 2 μηνών, το οποίο είχε θέμα στην αναπνοή (σχεδόν καθόλου) και προλάβαμε, με τη βοήθειά τους, να φτάσουμε έγκαιρα και ασφαλείς.

Το μωρό είναι καλά, και αυτό είναι για εμάς ό,τι καλύτερο».

Η κινητοποίηση

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, το ταξί μετέφερε το βρέφος με κατεπείγουσα ταχύτητα, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή της ΕΛ.ΑΣ. Η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. συνόδευσε το όχημα ώστε να ανοίξει ο δρόμος και να αποφευχθούν καθυστερήσεις, εξασφαλίζοντας ότι το μωρό θα φτάσει στο Τζάνειο Νοσοκομείο το ταχύτερο δυνατόν.

Το βίντεο

Ο οδηγός ανάρτησε και σχετικό βίντεο, στο οποίο φαίνεται η πορεία του οχήματος προς το νοσοκομείο. Όπως εξήγησε, δεν μπορούσε να καταγράψει περισσότερα λόγω της επικίνδυνης φύσης της διαδρομής:

«Φυσικά, στο βίντεο δεν μπορούσα να τραβήξω κάτι άλλο, καθώς δεν είχα σταθερή κάμερα στο ταξί. Βολευτείτε με αυτό, καθώς προτεραιότητα ήταν να μην τρακάρουμε».

Το μωρό είναι καλά

Το ευτυχές τέλος της ιστορίας είναι ότι το μωράκι νοσηλεύτηκε άμεσα και πλέον είναι σε καλή κατάσταση. Η πράξη του οδηγού ταξί, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. και τους γιατρούς, έσωσε κυριολεκτικά μια ζωή.

Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral, συγκινώντας χιλιάδες χρήστες που έσπευσαν να συγχαρούν τον οδηγό για την ψυχραιμία, την ανθρωπιά και την αποφασιστικότητά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο