Φοινικούντα: Το νέο βίντεο με τον συνεργό κοντά τα ΚΤΕΛ και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες φέρνουν ραγδαίες εξελίξεις

Συνεχίζεται η έρευνα των Αρχών για την εξιχνίαση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με τα νέα στοιχεία να πέφτουν “βροχή”. Μάλιστα, δεν αποκλείεται πολύ σύντομα να υπάρξουν και νέες συλλήψεις, την ώρα που οι δύο 22χρονοι είναι στη φυλακή.

Σε νέο βίντεο ντοκουμέντο του Mega, φαίνεται ο 22χρονος συνεργός, την επόμενη μέρα του φονικού, να βρίσκεται κοντά στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας.

Το υλικό, που χρονολογείται το πρωί της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου, 40 λεπτά πριν την επιβίβασή του στο λεωφορείο για Αθήνα, τον καταγράφει αφύσικα ψύχραιμο.

Ο 22χρονος φαίνεται να περπατά αμέριμνος και χαλαρός, στεγνός και καθόλου ταλαιπωρημένος, κρατώντας μάλιστα στα χέρια του σάντουιτς και καφέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που βοήθησε τις Αρχές να τον ταυτοποιήσουν ήταν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο βάδισμά του. Ο νεαρός εμφανίζεται να περπατά κουτσαίνοντας ελαφρά.

Η υπάλληλος που τον εξυπηρέτησε στο κατάστημα κοντά στα ΚΤΕΛ περιέγραψε στο Mega την εικόνα του: “Πέρασε γύρω στις 6 και μισή το απόγευμα και μου φάνηκε από την αρχή περίεργος, επειδή συνήθως δεν πληρώνουν έναν καφέ με πενηντάρικο. Γενικά όλη του η αύρα ήταν περίεργη. Μετά τον είδα στην τηλεόραση και έμοιαζε αρκετά. Κοιτούσε συνέχεια στο πάτωμα“, είπε η μάρτυρας, η οποία τον είχε δει ξανά στο κατάστημα το Σάββατο το πρωί.

Από τις εικόνες προκύπτει ότι ο 22χρονος είχε αλλάξει ρούχα μετά το διπλό φονικό στο κάμπινγκ.

Ο ίδιος, στην απολογία του, παραδέχτηκε την αλλαγή ρούχων: «Κατέβηκα, έβγαλα τη βερμούδα και το μπουφάν […] τα έβαλα στη θήκη κιθάρας […] Από τη θήκη είχα βγάλει ένα παντελόνι τζιν και μία κοντομάνικη μπλούζα τύπου πόλο τα οποία και φόρεσα».

Επίσης, το βίντεο καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του 22χρονου για το πώς διέφυγε, δηλαδή ότι κολύμπησε για 7 ώρες και περπάτησε για άλλες 14 έως την Καλαμάτα, που δεν έπεισαν ποτέ τους αστυνομικούς.

Αυτό ενισχύει το σενάριο ότι να έφτασε στην Καλαμάτα με κάποιο αυτοκίνητο, δηλαδή να τον βοήθησε κάποιος, που για την ώρα παραμένει ασύλληπτος.

Οι έμπειροι αστυνομικοί εκτιμούν ότι μετά τη διπλή δολοφονία έμεινε σε κάποιο σπίτι μέχρι να πάει την επόμενη μέρα στην Καλαμάτα και να πάρει το ΚΤΕΛ. Αυτό το σπίτι θέλουν να εντοπίσουν και κυρίως να βρουν τον ιδιοκτήτη και να εξετάσουν τυχόν σχέση του με την υπόθεση.

Πάντως, από τις 5 Οκτωβρίου οπότε έγινε το στυγερό έγκλημα, τα κίνητρα και ο φυσικός αυτουργός παραμένουν άγνωστα.

Τη Δευτέρα, το Star αποκάλυψε τα πρώτα αποτελέσματα από την άρση απορρήτου στα επτά κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών:

-Από τα δύο κινητά των θυμάτων δεν φαίνεται να προκύπτουν στοιχεία.

-Από τις συνδέσεις των δραστών ενδιαφέρον παρουσιάζει το “εξαφανισμένο” πακιστανικό νούμερο του “συνεργού”, από εκεί οι αναλυτές των δεδομένων προσπαθούν να εντοπίσουν τα στίγματα κίνησής του, όπως και εκείνων με τα οποία επικοινώνησε, σε συγκεκριμένα κρίσιμα χρονικά διαστήματα.

Το νέο βίντεο, καθώς και τα αποτελέσματα από τις άρσεις απορρήτου σε επτά κινητά τηλέφωνα, αναμένεται να φέρουν εξελίξεις. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τρία πρόσωπα-κλειδιά, που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση θρίλερ.