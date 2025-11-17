Φοινικούντα: Συνεχίζονται οι έρευνες για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ – Κατάσχεσαν κινητά και λάπτοπ μετά τις εφόδους σε μαγαζιά

Τις έρευνες τους συνεχίζουν με αμείωτους ρυθμούς οι Αρχές προκειμένου να φτάσουν στη λύση του μυστηρίου πίσω από το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 17/11 οι Αρχές προχώρησαν σε εφόδους στα καταστήματα του ανθρώπου που φέρεται να επικοινώνησε ο ανιψιός του 68χρονου θύματος της δολοφονίας και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Επιπλέον, ήταν εργοδότης του 22χρονου που έχει συλληφθεί ως συνεργός στο στυγερό έγκλημα.

Στόχος των ερευνών στις δύο επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Κολωνάκι ήταν η συλλογή στοιχείων, ψηφιακών και άλλων, που σχετίζονται με τη διπλή δολοφονία, του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.

Η έρευνα έγινε ύστερα από εντολή της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση, με τους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών να κάνουν φύλλο και φτερό τους χώρους των δύο επιχειρήσεων.

Η ανακρίτρια όπως αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ερευνά το ενδεχόμενο σε αυτά τα κινητά τηλέφωνα ή στους υπολογιστές να υπάρχουν κάποια στοιχεία από σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που να δείχνουν κάποιον συσχετισμό με τη διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα.

Έγκλημα στη Φοινικούντα: Ο ανιψιός δεν έχει αποδεχθεί την κληρονομιά του θείου του – Έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι του

Νέα έρευνα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, αλλά και στο σπίτι του ανιψιού του δολοφονημένου ιδιοκτήτη, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε αποδοχή της κληρονομιάς, έκανε η αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα διατάχθηκε από την ανακρίτρια, με στόχο τον εντοπισμό ψηφιακών πειστηρίων.

Οι αστυνομικοί αναζητούν ηλεκτρονικές συσκευές, όπως υπολογιστές, που ενδέχεται να περιέχουν στοιχεία οικονομικών συναλλαγών ή συνομιλιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες θα μπορούσαν να σχετίζονται με την προετοιμασία ή τον σχεδιασμό των επιθέσεων.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη του Mega, Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι αναλύσεις τηλεφωνικών κλήσεων, οι οποίες έχουν παραδοθεί, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έχουν αποδώσει ουσιαστικά στοιχεία, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό.

Πούλησε σπίτι του θείου του για 160.000 ευρώ

Την ίδια ώρα, η σύντροφος του ανιψιού του θύματος κλήθηκε να καταθέσει εκ νέου το πρωί της Δευτέρας (17/11), με την ανακρίτρια να εστιάζει σε όσα συνέβησαν πριν και μετά το διπλό φονικό.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη έχει προχωρήσει πρόσφατα στην πώληση ακινήτου που βρισκόταν στο όνομά του, έναντι 160.000 ευρώ, ενώ δεν έχει ακόμη υποβάλει αποδοχή κληρονομιάς.