Φοινικούντα: Στο μικροσκόπιο οι δράστες της διπλής δολοφονίας – Βίντεο και τηλεφωνικές συνομιλίες υπό έλεγχο

Τα βίντεο από κάμερες που κατέγραψαν τη διαφυγή των φερόμενων ως δραστών της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, καθώς και οι τηλεφωνικές τους συνομιλίες, εξετάζονται ενδελεχώς από τις αστυνομικές Αρχές εν όψει της απολογίας των δύο 22χρονων στην ανακρίτρια Καλαμάτας αύριο Κυριακή (19.10.25).

Ο 22χρονος που φέρεται ως δράστης της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, δεν έχει παραδεχτεί τίποτα, ενώ ο 22χρονος συνεργός του θα απολογηθούν αύριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί διαθέτουν οπτικό υλικό από περίπου 300 κάμερες, καλύπτοντας τη διαδρομή τους από τη Φοινικούντα μέχρι τις πρώτες ώρες της 6ης Οκτωβρίου, όταν το λευκό σκούτερ εντοπίστηκε σε στενό της Καλλιθέας. Μέχρι στιγμής έχει αναλυθεί μέρος του πλούσιου υλικού, με στόχο την αποκάλυψη των συναντήσεων των δύο νεαρών και των κινήσεών τους μετά το έγκλημα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαδρομή διαφυγής του συνεργού, καθώς το αφήγημα ότι έφυγε δια θαλάσσης και έφτασε τα ξημερώματα στην Καλαμάτα δεν επιβεβαιώνεται.

Παράλληλα, εξετάζονται τα δεδομένα από την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο πακιστανικό τηλέφωνο που ομολόγησε ότι είχε μαζί του ο 22χρονος συνεργός, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος τον βοήθησε να απομακρυνθεί από το σημείο, να κρυφτεί όλη τη νύχτα και πιθανόν να επιστρέψει στην Αθήνα με λεωφορείο των ΚΤΕΛ.

Ο στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν οι δύο νεαροί δρούσαν κατόπιν εντολής τρίτου προσώπου, δηλαδή αν υπάρχει ηθικός αυτουργός, αλλά και αν υπήρχε άλλος συνεργός που βοήθησε στη διαφυγή τους. Οι αστυνομικοί δεν έχουν ακόμα προσδιορίσει ποιος από τους δύο ήταν ο φυσικός αυτουργός, ενώ η επικείμενη αναπαράσταση αναμένεται να δώσει απαντήσεις.

Σημειώνεται ότι ούτε το όπλο του εγκλήματος, το περίστροφο με το οποίο πυροβολήθηκαν τα θύματα, ούτε το σκούτερ που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή έχουν εντοπιστεί.

Επιπλέον, το αφήγημα περί ληστείας και εκβιασμού δεν υποστηρίζεται από τα στοιχεία, καθώς μέσα στο συρτάρι της ρεσεψιόν, όπου εκτελέστηκε ο 68χρονος, βρέθηκαν 1.580 ευρώ που δεν πείραξε ο δράστης, ενώ στην τσέπη του παντελονιού του επιστάτη βρέθηκαν 505 ευρώ που επίσης παρέμειναν ανέπαφα.