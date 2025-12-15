Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι οι κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί για τη διπλή δολοφονία

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί για τη διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα.

Συγκεκριμένα, μετά από μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που διήρκεσε περισσότερες από 13 ώρες, ανακρίτρια και εισαγγελέας Καλαμάτας αποφάσισαν την προφυλάκιση τόσο του ανιψιού του δολοφονηθέντα ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όσο και του επιχειρηματία φίλου του.

Φοινικούντα: Τετράωρη απολογία του ανιψιού – Δηλώνει αθώος

Περίπου τέσσερις ώρες διήρκησε η απολογία του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, ο οποίος κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του θείου του και του 61χρονου επιστάτη του.

Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί βρέθηκε ο 33χρονος στο γραφείο της ανακρίτριας στη Καλαμάτα και παρέμεινε εκεί έως τις 14:00. Ο ανιψιός κατά τη διάρκεια της απολογίας του υποστήριξε την αθωότητα του, ενώ η απολογία του φαίνεται να κινήθηκε σε όσα είχε αναφέρει τόσο στη ΓΑΔΑ όσο και στη συμπληρωματική κατάθεση που είχε δώσει στην ανακρίτρια με την ιδιότητα του μάρτυρα.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε, ο ίδιος δεν μίλησε σε κάποιο από τα πακιστανικά τηλέφωνα που χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τη δικογραφία από τους εμπλεκόμενους