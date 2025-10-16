Φοινικούντα: Η selfie των δραστών λίγο πριν το διπλό φονικό και οι έρευνες για εμπλοκή δύο ακόμα ατόμων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με τους δύο βασικούς κατηγορούμενους να ρίχνουν ο ένας την ευθύνη στον άλλο για το ποιος τράβηξε τη σκανδάλη.

Ο 22χρονος φερόμενος ως δράστης αρνείται την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι βρέθηκε στη Φοινικούντα μόνο για οικονομική συναλλαγή και όχι για να συμμετάσχει στο έγκλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει κρίσιμα ευρήματα επικοινωνιών που φαίνεται να εμπλέκουν δύο ακόμη άτομα, πιθανώς συγγενικά μεταξύ τους.

Και τα τρία τηλέφωνα των υπόπτων ενεργοποιούν την ίδια κεραία κινητής τηλεφωνίας κοντά στο σημείο του εγκλήματος.

Επιπλέον, στο κινητό που πέταξε ο «βοηθός» του φερόμενου δολοφόνου εντοπίστηκε selfie των δύο, τραβηγμένη λίγο πριν το φονικό, ενώ σύμφωνα με το Star οι δύο 22χρονοι συναντήθηκαν μυστικά μία ημέρα πριν από τη σύλληψη.

Μετά τη διπλή δολοφονία, και αφού είχαν επιστρέψει στην Αθήνα, ο φερόμενος συνεργός και ο φερόμενος εκτελεστής επικοινώνησαν και έδωσαν ραντεβού που διήρκεσε λίγα λεπτά.

Βέβαια, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη τι ακριβώς είπαν μεταξύ τους, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν αν η συνάντηση αυτή είχε σκοπό να δυσκολέψει την έρευνα.

Σημειώνεται πως οι αστυνομικές αρχές αναμένουν εντός της εβδομάδας τα αποτελέσματα από τις άρσεις επικοινωνιών και την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, που ενδέχεται να αποκαλύψουν και νέους εμπλεκόμενους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν τω μεταξύ, οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν το λευκό σκούτερ, το κινητό του συνεργού και το όπλο του διπλού φονικού.

Απολογούνται την Κυριακή οι δύο κατηγορούμενοι

Την Τετάρτη, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Καλαμάτας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Εκεί, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή ενώπιον του ανακριτή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με σκυμμένα κεφάλια και τα χέρια να καλύπτουν τα πρόσωπά τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, όπου παρέμειναν για περίπου μισή ώρα.

Τα προφίλ των δύο 22χρονων

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο 22χρονοι γνωρίζονται χρόνια, καθώς ζουν στην ίδια περιοχή της Καλλιθέας, σε απόσταση μόλις λίγων λεπτών ο ένας από τον άλλον. Όπως λένε όσοι τους γνώριζαν, ήταν στενοί φίλοι, με συχνές επαφές και κοινές παρέες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ο 22χρονος που παραδόθηκε οικειοθελώς στη ΓΑΔΑ, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν άνθρωπος ήρεμος, με όνειρο να ενταχθεί στις ειδικές δυνάμεις του στρατού. Το τελευταίο διάστημα εργαζόταν ως οδηγός delivery, ενώ στο παρελθόν είχε εργαστεί και σε οικοδομές.

Σε ηλικία 16 ετών του είχε συλληφθεί μαζί με άλλους δύο ανήλικους για διαρρήξεις αυτοκινήτων στο Φάληρο, ενώ η μοναδική φορά που είχε απασχολήσει τις αρχές μέχρι και την πρόσφατη παράδοσή του, όπως αναφέρει το Star.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, που φέρεται να είναι ο εκτελεστής, γείτονες ανέφεραν ότι συχνά ακούγονταν φασαρίες από το διαμέρισμά του, παρότι δεν είχε απασχολήσει επίσημα την αστυνομία.