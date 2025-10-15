Φοινικούντα: Την Κυριακή απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή δολοφονία – Στο κάδρο και τρίτο άτομο

Το κατώφλι της εισαγγελίας Καλαμάτας πέρασαν το απόγευμα της Τετάρτης (15.10) οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν για τη διπλή δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη του που σημειώθηκε στη Φοινικούντα στις 05 Οκτωβρίου.

Λίγο μετά τις 18.30 οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Καλαμάτας, όπου ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή (19.10) προκειμένου οι δικηγόροι τους να προλάβουν να μελετήσουν τη δικογραφία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες στο κάδρο των Αρχών βρίσκεται κι ένα τρίτο άτομο με το οποίο επικοινώνησε ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους για το διπλό έγκλημα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από τα στοιχεία της ΕΛΑΣ προέκυψε πώς όταν οι δύο κατηγορούμενοι έφτασαν έξω από το κάμπινγκ λίγο πριν τη δολοφονία, επικοινώνησαν με ένα τρίτο άτομο.

Με τη σειρά του εκείνος επικοινώνησε με άτομο από το στενό συγγενικό περιβάλλον του άτυχου 68χρονου.

«Πενθώ και όλη η Ελλάδα κάνει κουτσομπολιό στο όνομά μου»

O ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ από τη Φοινικούντα μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες δήλωσε συντετριμμένος, υπογραμμίζοντας ότι η ζωή του καταστράφηκε μετά το διπλό φονικό.

«Απαγορεύεται να μιλάω σε δημοσιογράφους για να βοηθήσω την έρευνα. Δεν μπορώ να μιλήσω. Μιλάω μόνο με την Ασφάλεια, συνεργάζομαι αποκλειστικά με την Ασφάλεια», ανέφερε μιλώντας στο «Live News».

«Θέλω να βρεθεί ο δολοφόνος περισσότερο από όλη την Ελλάδα που κάνει κουτσομπολιό στο όνομά μου. Εγώ πενθώ, έχει καταστραφεί η ζωή μου. Αυτό που γίνεται είναι κουτσομπολιό. Μιλάω αποκλειστικά με την Ασφάλεια», σημείωσε.

Η στιγμή που ο δράστης φεύγει με σκούτερ μετά τη διπλή δολοφονία

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα νέο βίντεο με τον δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο που δημοσίευσε το Live News, φαίνεται το σκούτερ που οδηγεί ο δράστης της δολοφονίας να φεύγει από την κεντρική είσοδο του Κάμπινγκ της Φοινικούντας στις 20:19 της Κυριακής (05/10), λίγο μετά το έγκλημα.

Σημειώνεται ότι το σκούτερ το έχει πιάσει η κάμερα μόνο να βγαίνει από τον χώρο, αλλά δεν φαίνεται πουθενά από πού μπήκε στο κάμπινγκ.