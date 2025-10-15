Φοινικούντα: Η στιγμή που ο δράστης φεύγει με σκούτερ μετά τη διπλή δολοφονία (Βίντεο)

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα νέο βίντεο με τον δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το Live News, φαίνεται το σκούτερ που οδηγεί ο δράστης της δολοφονίας να φεύγει από την κεντρική είσοδο του Κάμπινγκ της Φοινικούντας στις 20:19 της Κυριακής (05/10), λίγο μετά το έγκλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι το σκούτερ το έχει πιάσει η κάμερα μόνο να βγαίνει από τον χώρο, αλλά δεν φαίνεται πουθενά από πού μπήκε στο κάμπινγκ.

Οι δύο δράστες

Φίλοι από μικρά παιδιά είναι οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για την διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Οι δύο άνδρες πήγαιναν μαζί κατηχητικό και τα σπίτια τους στην Καλλιθέα ήταν σε διπλανά τετράγωνα. Σήμερα ο ένας κατηγορεί τον άλλο για την διπλή δολοφονία.

«Βόμβα» ήταν η σύλληψη του 22χρονου συνεργού του. Μάλιστα οι γονείς του δεν γνώριζαν τι ακριβώς συνέβη.

Γέννημα θρέμμα της Καλλιθέας, τον γνώριζαν όλοι στην περιοχή. Τον έβλεπαν να κινείται με το σκούτερ του, να βγάζει βόλτα τον σκύλο και να πηγαίνει γυμναστήριο. Περιστασιακά εργαζόταν ως σερβιτόρος, ενώ στα social media ανέβαζε φωτογραφίες από την ώρα που γυμναζόταν.

«Κάποια στιγμή πήγαινε για μηχανικός καραβιών. Είναι μία αξιοπρεπής οικογένεια. Δεν είναι τέτοια οικογένεια που έχουν κάνει. Όλοι κοιτάζουν για τη δουλειά τους, να προχωρήσουν. Είναι πολύ καλό παιδί. Βεβαίως και σοκαρίστηκα. Κι εγώ όταν άκουσα, εξεπλάγην. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή μου έκαναν πλάκα», λέει συγγενής του 22χρονου. Όλοι στη γειτονιά μιλούν για μία ήσυχη οικογένεια που δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν. Η μητέρα του ελάχιστες ώρες μετά τη σύλληψη του γιου της αποκάλυψε στο Live News πως 20 μέρες πριν, ο 22χρονος είχε φύγει από το σπίτι.

«Πριν από 20 ημέρες μαλώσαμε και έφυγε από το σπίτι. Δεν έχω επικοινωνία μαζί του από εκείνη την ημέρα. Είχαμε έρθει σε αντιπαράθεση για ένα προσωπικό ζήτημα και μαλώσαμε, μου είπε “θα φύγω εγώ από το σπίτι”, πήρε κάποια πράγματα κι έφυγε». Η μητέρα του γνώριζε καλά και τον 22χρονο που ο γιος της υπέδειξε ως τον εκτελεστή της διπλής δολοφονίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο φερόμενος ως δράστης είναι ένα ήρεμο παιδί όπως και ο δικός μου ο γιος. Έκαναν παρέα ανά διαστήματα». «Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί που γνώριζα εγώ. Από μικρό παιδί ήταν ένα ήσυχο παιδί. Από εκεί και πέρα νεανικά δεν ξέρω σε τι φάση μπορεί να είναι», δήλωσε ο θείος του.

«Τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Το σπίτι του ήταν δίπλα από το πατρικό μου. Εγώ τα ξέρω πολύ καιρό αυτά τα παιδιά και τα δύο. Κάνανε παρέα. Γνωριζόμαστε όλοι στην Καλλιθέα. Ο ένας ξέρει τον άλλον. Αυτό θέλω να σου πω. Ειδικά τον (συνεργό) είμαστε από μικρά μαζί. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που λες. Εγώ σου λέω με αυτά τα παιδιά πήγαινα κατηχητικό. Ήξερα ότι κάνει γυμναστήριο, ότι πηγαίνει γυμναστήριο και αυτά», λέει φίλος των κατηγορούμενων για τον 22χρονο συνεργό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο φερόμενος εκτελεστής

Ο φερόμενος δολοφόνος του εγκλήματος στη Φοινικούντα ήταν φοιτητής στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δούλευε για το χαρτζιλίκι του ως διανομέας σε πιτσαρία, ενώ υπήρξε μεγάλο ταλέντο στις εφηβικές ομάδες ποδοσφαίρου πριν τα παρατήσει.

Στο Live News μίλησε ο πρώην προπονητής και δήλωσε συγκλονισμένος για το πώς αυτό το αγόρι που το είχε στις ακαδημίες από μικρό παιδί, κατηγορείται για κάτι τόσο σοβαρό. «Το παιδί αυτό έπαιζε. Ήταν καλός ποδοσφαιριστής, καλό παιδί. Ερχόταν με τον πατέρα του στο γήπεδο. Πέφτω από τα σύννεφα. Έχω ανατριχιάσει ήδη, το ήξερα από μικρό παιδάκι. Από τις ακαδημίες και με πολλά προσόντα. Εμείς πιστεύαμε ότι θα παίξει και στην πρώτη ομάδα και ξαφνικά σταμάτησε. Έχει σταματήσει καμιά πενταετία εξαετία σίγουρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φίλος των κατηγορούμενων είπε: «Εγώ έχω ξαφνιαστεί πάρα πολύ. Εγώ τον έβλεπα κάθε μέρα στην Καλλιθέα, έβγαινε με τα παιδιά, κάναμε παρέα παλιά. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πειστώ ότι είναι 100% αυτός. Και δεν είναι και ο άνθρωπος που θα σκότωνε, να στο πω τώρα έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο ρε συ να σκοτώσεις άνθρωπο, ειδικά αν μιλάμε για παιδί. Δεν τον έχω δει ποτέ με άσπρο σκούτερ». Σημειώνεται ότι ο 22χρονος έχει καταγωγή από την Βρετανία από την πλευρά της μητέρας του. Περιγράφεται ως ένα άτομο μοναχικό με ελάχιστες παρέες.

Αρνήθηκε να δώσει γραπτή απολογία στη Δίωξη Ανθρωποκτονιών ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός, ενώ δήλωσε ότι θα μιλήσει μόνο στον εισαγγελέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο εντολέας μου αρνείται την πράξη της φυσικής αυτουργίας»

«Αυτό που μπορώ μέχρι στιγμής να πω από την πληροφόρηση που έχω, γιατί δικαίωμα επικοινωνίας με τον εντολέα μου δεν έχει ασκηθεί ακόμη, αναμένουμε να λάβουμε αντίγραφα δικογραφίας και να πάρουμε πράγματι τη μεγαλύτερη δυνατή προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουμε την απολογία του συγκεκριμένου κατηγορουμένου», δήλωσε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ως εκτελεστή, Δημήτρης Γκαβέλας.

«Το οτιδήποτε θα πει ο εντολέας μου, θα το πει πρώτα στον φυσικό δικαστή. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτό που έχει διαρρεύσει είναι ότι ο εντολέας μου αρνείται την πράξη της φυσικής αυτουργίας, δηλαδή αρνείται ότι αυτός κατείχε όπλο και χρησιμοποίησε όπλο. Εγώ ακόμα δεν μπορώ ούτε να διαψεύσω ούτε να επιβεβαιώσω αν ήταν παρών ή δεν ήταν», συμπληρώνει.