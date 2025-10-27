Φοινικούντα: Έτοιμα 3 νέα εντάλματα σύλληψης, ποιους αφορούν – “Δεν πείθει ακόμα και ο τόπος του εγκλήματος”

Δεν έχουν σταματήσει ούτε ώρα οι έρευνες της Αστυνομίας για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει να αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη το Τμήμα Ανθρωποκτονιών έχει αναλύσει τουλάχιστον επτά κινητά τηλέφωνα, με τα ευρήματα να έχουν ήδη διαβιβαστεί στις ανακριτικές αρχές.

Η επεξεργασία των δεδομένων σε συνδυασμό με τις απολογίες, έχουν αποκαλύψει κενά και αντιφάσεις στις καταθέσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν πως τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από την άρση των τηλεπικοινωνιών φαίνεται πως ανοίγουν τον δρόμο για την έκδοση τριών νέων ενταλμάτων σύλληψης, τα οποία αφορούν:

-ένα πρόσωπο–κλειδί, το οποίο φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας

-ένα δεύτερο άτομο, που ενδέχεται να οργάνωσε την εκτέλεση,

-και μία γυναίκα, η οποία φέρεται να μετέφερε τον 22χρονο συνεργό.

«Δεν πείθει ακόμα και ο τόπος του εγκλήματος. Πως μπορεί να έγινε εκεί μέσα, σε έναν μικρό χώρο, να υπήρχαν τρεις άνθρωποι, να πυροβοληθεί ο ένας από αυτούς, να κυνηγηθεί ο άλλος και ο τρίτος να σώθηκε;», είπε στο MEGA ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.

Το σημαντικότερο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές αφορά το πώς ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός κατόρθωσε να φτάσει στην Καλαμάτα μετά το έγκλημα.

Από την ιχνηλάτηση της διαδρομής του, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι υπήρξε τρίτο πρόσωπο, το οποίο βοήθησε στη μεταφορά του, πιθανότατα από τον περιμετρικό της Καλαμάτας, ώστε να αποφύγει τα σημεία με κάμερες ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι προς το παρόν για τη διπλή δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη στις 5 Οκτωβρίου, έχουν κριθεί προφυλακιστέοι οι δύο 22χρονοι, που κατηγορούνται ως ηθικός και φυσικός αυτουργός.