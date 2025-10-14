Φοινικούντα: «Εγώ δεν έκανα τίποτα», υποστηρίζει ο δράστης, ρίχνει τις ευθύνες στον συνεργό του

Οι Αρχές προσπαθούν να ξεδιαλύνουν το μυστήριο πίσω από τη διπλή δολοφονία του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του στη Φοινικούντα, με τις εξελίξεις στην υπόθεση να τρέχουν καταιγιστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι κατηγορούμενοι θα μεταβούν απόψε το βράδυ στην Καλαμάτα, μόλις ολοκληρωθεί η απολογία του φερόμενου δολοφόνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ανιψιός του θύματος αναγνώρισε τον φερόμενο δολοφόνο, αλλά όχι τον συνεργό του, παρότι τον γνώριζε και του είχε παρέχει δωρεάν διαμονή στο κάμπινγκ το καλοκαίρι του 2022. Ο δράστης αρνείται προφορικά την εμπλοκή του, λέγοντας «εγώ δεν έκανα τίποτα» και ρίχνει τις ευθύνες στον άλλο κατηγορούμενο.

Ο ανιψιός του θύματος θα επιστρέψει, με την συνοδεία αστυνομικών, εφόσον δεν προκύψει κάποια εξέλιξη από την απολογία του φερόμενου δολοφόνου. Όταν βγουν τα αποτελέσματα από όλες τις άρσεις επικοινωνιών, ενδέχεται να δώσει ξανά κατάθεση, προκειμένου να διευκρινίσει τυχόν επικοινωνία με τον 22χρονο που παραδόθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο κάδρο των Αρχών βρίσκεται κι ένα τρίτο άτομο με το οποίο επικοινώνησε ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους για το διπλό έγκλημα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από τα στοιχεία της ΕΛΑΣ προέκυψε πώς όταν οι δύο κατηγορούμενοι έφτασαν έξω από το κάμπινγκ λίγο πριν τη δολοφονία, επικοινώνησαν με ένα τρίτο άτομο. Με τη σειρά του εκείνος επικοινώνησε με άτομο από το στενό συγγενικό περιβάλλον του άτυχου 68χρονου.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη των δύο ανδρών

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER οι δύο άνδρες είχαν ήδη ταυτοποιηθεί από την περασμένη Κυριακή, ωστόσο βρίσκονταν υπό διακριτική παρακολούθηση, καθώς η έρευνα δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί.

Η απόφαση του συνεργού να παραδοθεί φέρεται να ελήφθη μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας που απεικόνιζε τους δύο άνδρες να επιβαίνουν σε σκούτερ.

Λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη του φερόμενου ως φυσικού αυτουργού, επίσης 22 ετών, τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του στην Καλλιθέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 22χρονος εκβίαζε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά»

Σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη, ο ιδιοκτήτης κάμπινγκ είχε πέσει ξανά θύμα επίθεσης πριν λίγο διάστημα, αλλά δεν είχε καταλάβει τότε ποιος βρισκόταν πίσω από την επίθεση. «Λόγω της προηγούμενης τους σχέσης ο εντολέας μου εμφανίστηκε με full face. Δεν τον πυροβολεί για να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή, αυτό είναι αδύνατο με το πιστόλι με μπίλιες. Τον πυροβολεί επειδή επιτίθεται το θύμα, είναι μικροκαμωμένος ο εντολέας μου. Αυτό που συνέβη αποτυπώθηκε σε κάμερα και αυτά που είπε σήμερα ο εντολέας μου συνάδουν απολύτως με το προανακριτικό υλικό».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δικηγόρος ο 22χρονος είπε στον 68χρονο όταν τον πυροβόλησε «δώσε μου γιατί θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά». Το θύμα δεν ενέδωσε στον εκβιασμό, «αντιθέτως επειδή τον είδε μικροκαμωμένο επιτέθηκε, αυτά καταγράφηκαν σε κάμερα», υπογράμμισε ο κ. Λυκούδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μητέρα 22χρονου: «Πριν από 20 ημέρες μαλώσαμε κι έφυγε από το σπίτι – Δεν έχουμε επικοινωνήσει από τότε»

Μιλώντας στοLive News, η μητέρα του 22χρονου συνεργού της δολοφονίας, ανέφερε: «Πριν από 20 ημέρες μαλώσαμε και έφυγε από το σπίτι. Δεν έχω επικοινωνία μαζί του από εκείνη την ημέρα.

Είχαμε έρθει σε αντιπαράθεση για ένα προσωπικό ζήτημα και μαλώσαμε, μου είπε ‘θα φύγω εγώ από το σπίτι, πήρε κάποια πράγματα κι έφυγε. Ο φερόμενος ως δράστης είναι ήρεμο παιδί όπως και ο δικός μου ο γιος. Έκαναν παρέα ανά διαστήματα».