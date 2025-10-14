Συνελήφθη ο δράστης του διπλού φονικού στην Φοινικούντα – Εντοπίστηκε στην Καλλιθέα, πώς έφτασε στην σύλληψη του η ΕΛΑΣ

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο δράστης της διπλής δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη και του επιστάτη του κάμπινγκ στην Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή της Καλλιθέας και μεταφέρεται στην ΓΑΔΑ. Ο φερόμενος δολοφόνος συνελήφθη έξω από το σπίτι στο οποίο διέμενε μαζί με τον 22χρονο που παραδόθηκε το πρωί στην αστυνομία.

Να πούμε ότι η αστυνομία είχαν ταυτοποιήσει του δράστες από την περασμένη Κυριακή και σήμερα έγινε το αποφασιστικό βήμα για την σύλληψη τους.

Υπενθυμίζεται ότι το διπλό φονικό έγινε το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όταν ο δράστης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του εισέβαλε στη ρεσεψιόν, όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης μαζί με τον επιστάτη και φίλο του.

Μιλώντας στο MEGA, ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε τον τρόπο που αστυνομία εντόπισε τον δράστη.

«Ήταν φίλοι με τον συνεργό που εμφανίστηκε το πρωί στη ΓΑΔΑ. Η μητέρα του είναι αγγλικής καταγωγής και σύμφωνα με τις αναφορές και του συνεργού στη ΓΑΔΑ, ο άνθρωπος αυτός που ήξεραν ήδη τα στοιχεία του η ΕΛ.ΑΣ., φαίνεται να φορούσε ξανθιά περούκα και να μίλησε πράγματι αγγλικά».

«Ο μεν συνεργός φαίνεται να έχει σχέση με ορισμένες πιάτσες ναρκωτικών και εκεί να έχουν γνωριστεί στην περιοχή της Καλλιθέας», καταλήγει ο γνωστός αστυνομικός συντάκτης.

Φοινικούντα: Όσα αποκάλυψε ο συνεργός για τη σχέση του με τον 68χρονο

Ένας 22χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ με τον δικηγόρο του Χαράλαμπο Λυκούδη και ομολόγησε την εμπλοκή του στη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη. Ο 22χρονος Έλληνας έχει καταγωγή από την Μεγάλη Βρετανία και διαμένει μόνιμα στην Καλλιθέα.

Ο 22χρονος δεν βρισκόταν στο “κάδρο” των ερευνών, ενώ σημειώνεται ότι δεν είναι συγγενής του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, όπως είχε διαρρεύσει αρχικά, αλλά φίλος του εκτελεστή.

Ο νεαρός είπε ότι δεν είναι ο φυσικός αυτουργός, τον οποίο όμως κατονόμασε. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι το καλοκαίρι του 2022 ο 68χρονος τον είχε κακοποιήσει σεξουαλική και για να μην μιλήσει του είχε δώσει χρήματα.

Ενώπιον των αστυνομικών, ο συνεπιβάτης στο λευκό σκούτερ ομολόγησε ότι εκβίαζε τον δολοφονημένο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ να του δίνει χρήματα.

Μάλιστα ο 22χρονος ανέλαβε την ευθύνη και για τις δύο πρόσφατες απόπειρες δολοφονίας εναντίον του 68χρονου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ύστερα από τις δύο αποτυχημένες απόπειρες, ο 68χρονος με την τεράστια περιουσία αποφάσισε να συντάξει μια νέα, ιδιόχειρη, διαθήκη, διευκρινίζοντας ότι το κάνει σε περίπτωση “αιφνιδίου θανάτου” του.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του νεαρού, Χαράλαμπος Λυκούδης, ο δράστης και ο 22χρονος που συνελήφθη είχαν πάει στη Φοινικούντα όχι για να τον σκοτώσουν, αλλά για να τον εκβιάσουν για χρήματα. Ωστόσο, το θύμα αντέδρασε και “χάλασε η δουλειά”, όπως ισχυρίζεται ο συλληφθείς.

“Με είχε κακοποιήσει σεξουαλικά ο 68χρονος”

Ο 22χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι το καλοκαίρι του 2022 είχε πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε πως “φαίνεται πως αυτός που πήγε και παραδόθηκε είναι ένας από αυτούς που επέβαιναν στη μηχανή. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή που έρχονται προς τη Φοινικούντα και το κάμπινγκ οι δύο αναβάτες της μηχανής. Φαίνεται πως ο ένας κατέβηκε και ο άλλος συνέχισε. Πρέπει να δούμε από πού μπήκε ακριβώς ο δολοφόνος”.

“Μπορεί αυτός που έδωσε την εντολή να έχει συγγένεια με τον ιδιοκτήτη, δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι. Πάντως, φαίνεται πως ήταν συμβόλαιο θανάτου. Κάποιος ήρθε από την Αθήνα, επιβιβάστηκε κάποιος άλλος που ήταν σε συνεννόηση, τον έφερε εδώ στο σημείο…”, πρόσθεσε ο επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων της νοτιοανατολικής Αττικής και κατέληξε:

“Κάποιος έστησε αυτή τη δολοφονία και χρησιμοποίησε τον νεαρό που οδήγησε τον δράστη και τον οδηγό της μηχανής. Για μένα δεν είναι επαγγελματίας εκτελεστής, άλλο ρίχνω καλά και άλλο οργανώνω μια εκτέλεση. Μιλάμε για κάποιον που πήρε χρήματα για να κάνει αυτή τη δολοφονία. (…) Εγώ θεωρώ πως έχει σχέση με τη διαθήκη”.