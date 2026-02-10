Φλώρινα: 17χρονος δέχτηκε επίθεση από 5 “νταήδες” – Τον χτυπούσαν με γροθιές και κλωτσιές

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από πέντε ανήλικους έπεσε ένας 17χρονος στη Φλώρινα στη μια τα ξημερώματα της Κυριακής 8/2 στην οδό Παύλου Μελά.

Σε κατάσταση σοκ και εμφανώς τραυματισμένος από τις γροθιές και τις κλωτσιές που δέχτηκε μετέβη στο σπίτι του και ενημέρωσε την οικογένεια του.

Άμεσα η μητέρα του 17χρονου θύματος, πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε μήνυση κατά των δραστών.

Οι αστυνομικοί άρχισαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη τους. Μαζί με τους πέντε ανήλικους «νταήδες», συνελήφθησαν και οι γονείς τους, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης με τραύματα στο κεφάλι και το αριστερό μάτι, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Όσο και αν μοιάζει απίστευτο πάντως, παρότι οι δράστες συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Σε βάρος των δραστών σχηματίστηκε δικογραφία και η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.