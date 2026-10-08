Φίλιππος Καμπούρης: Ο «Mr. Κωλοτούμπας» εμφανίζεται διαχειριστής σε 22 εταιρείες – Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα

Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα με τις απάτες κατά του ΕΦΚΑ, με αρχηγικά μέλη τον Φίλιππο Καμπούρη και την σύζυγό του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας 59χρονος, γνωστός με το προσωνύμιο «Mr. Κωλοτούμπας», φέρεται να εμφανιζόταν ως διαχειριστής συνολικά 22 εταιρειών, ενώ η σύζυγός του φέρεται να είχε σχέση με ακόμη έξι επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται κατά πόσο τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν πραγματική και ενεργή συμμετοχή στη διοίκηση των εταιρειών ή αν χρησιμοποιούνταν απλώς ως τυπικοί εκπρόσωποί τους.

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Υπενθυμίζεται ότι οι 11 κατηγορούμενοι αναμένεται να περάσουν την πόρτα του ανακριτική την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου προκειμένου να απολογηθούν.

Ανάμεσα στις 29 εταιρείες που φαίνονται στη δικογραφία υπάρχει και το όνομα του ΛΑΟΣ, στο οποίο φαίνεται να υπήρχαν χρηματικές συναλλαγές, ενώ οι 18 εξ αυτών δεν απασχολούσαν προσωπικό, οι 15 δεν τηρούσαν προσωπικό λογαριασμό ενώ οι 14 είχαν κοινή έδρα.

Πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα

Οι διώξεις αφορούν, κατά περίπτωση, διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, συνέργεια σε απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η οργάνωση φέρεται να δημιούργησε δίκτυο τουλάχιστον 29 εικονικών εταιρειών από το 2021. Τα χρήματα που, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν αποδίδονταν στον ΕΦΚΑ, συνολικού ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, μαζί με φορολογικές οφειλές που φέρονται να ξεπερνούν τα 5 εκατ. ευρώ, διοχετεύονταν μέσω εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών.

Από τον ΕΦΚΑ στα νυχτερινά κέντρα

Κατά την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ότι μέρος των χρημάτων χρησιμοποιούνταν για αγορές πολυτελών οχημάτων, δημιουργία νέων εταιρειών, αλλά και για πληρωμές καλλιτεχνών που εμφανίζονταν σε νυχτερινά κέντρα τα οποία συνδέονται με το δίκτυο των εταιρειών.

Μεταξύ των τραγουδιστών που κλήθηκαν να καταθέσουν ήταν η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Σώτης Βολάνης και ο Αλέκος Ζαζόπουλος. Σύμφωνα με τις καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι ίδιοι υποστήριξαν ότι πληρώνονταν μέσω των επίμαχων εταιρειών χωρίς να γνωρίζουν τον πραγματικό ρόλο τους.

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Η καταγγελία που άνοιξε τον φάκελο

Η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζόμενης σε μέσο ενημέρωσης που συνδέεται με τον πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ. Όπως υποστήριξε η δικηγόρος της, ενώ η εργαζόμενη λάμβανε περίπου 600 ευρώ τον μήνα, εμφανιζόταν στα στοιχεία των εταιρειών να έχει αμειφθεί συνολικά με 19.500 ευρώ μέσα στο 2023, ενώ η ίδια είχε λάβει μόλις 6.000 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Κυριακή. Ο συνήγορος του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, Απόστολος Λύτρας, υποστηρίζει ότι δεν στοιχειοθετείται απάτη και πως η υπόθεση αφορά οφειλές εταιρειών προς τον ΕΦΚΑ, επισημαίνοντας ότι ο εντολέας του δηλώνει πως σε ορισμένες εταιρείες ήταν υπάλληλος, σε άλλες αφανής εταίρος και σε άλλες υπήρχε πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.