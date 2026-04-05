Εύβοια: Λήξη συναγερμού στην Εύβοια – Εντοπίστηκαν οι 8 ορειβάτες που έχασαν τον προσανατολισμό τους σε φαράγγι

Αίσιο τέλος είχε ευτυχώς η επιχείρηση διάσωσης των 8 ορειβατών που έχασαν τον προσανατολισμό τους σε φαράγγι στην περιοχή της Εύβοιας.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (5/4) στην Εύβοια μετά από ειδοποίηση που δέχτηκε η πυροσβεστική για 8 αγνοούμενα άτομα στο φαράγγι της Αγάλης.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε ότι 8 άτομα έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους στην περιοχή που βρίσκεται στο φαράγγι της Αγάλης στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, πρόκειται για άτομα ηλικίας 20 έως 30 ετών που κατά την κατάβαση τούς, έχασαν τον προσανατολισμό τους. Όλοι τους είναι καλά στην υγεία τους, ενημέρωσαν την πυροσβεστική στην 20:10 και επιχειρήθηκε άμεσα ο εντοπισμός τους και η μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο βρίσκονται τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες.