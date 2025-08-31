Αλιβέρι Ευβοίας: Έχασε τη μάχη η 41χρονη – Σήμερα αποχαιρετούν το ζευγάρι

Άφησε την τελευταία της πνοή και η 41χρονη γυναίκα που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (29/08) στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο τύπου τζιπ συγκρούστηκε με μηχανή στην περιοχή «ποντικού».

Από τη σύγκρουση ο άνδρας που οδηγούσε την μηχανή έχασε τη ζωή του, ενώ η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματα της τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σήμερα η κηδεία τους

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα αποχαιρετήσουν το ζευγάρι στην εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί σήμερα, Κυριακή (31/08), στις 17:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στη Νέα Λάμψακο.