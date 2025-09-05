Εύβοια: Φωτιά τώρα στο Βατήσι – Δυσκολεύει το έργο της πυροσβεστικής ο άνεμος (Βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (05/09) στην Εύβοια.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το evima.gr, δίπλα σε δρόμο στο χωριό Βατήσι του δήμου Καρύστου στη Εύβοια έχει εκδηλωθεί η φωτιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι και με τους ισχυρούς ανέμους της περιοχής, που φτάνουν τα έξι μποφόρ.

Τρεις πυρκαγιές στην Εύβοια

Σημειώνεται ότι έχουν εκδηλωθεί σήμερα τρεις φωτιές στην κεντρική Εύβοια, στα Βρυσάκια και στο χωριό σταυρός του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, όπου κατασβέστηκαν άμεσα.