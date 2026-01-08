Εύβοια: 46χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Εύβοια με έναν 46χρονο άνδρα να εντοπίζεται νεκρός μέσα στο σπίτι του, στο Αλιβέρι.

Σύμφωνα με το evima.gr, πρόκειται για ένα άτομο που διέμενε μόνο του και είχε να δώσει σημεία ζωής εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, γεγονός που ανησύχησε τους οικείους του.

Οι συγγενείς του τον αναζήτησαν και το απόγευμα της ίδιας ημέρας αστυνομικοί εντόπισαν τον 46χρονο νεκρό εντός της οικίας του. Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, από το σπίτι αναδυόταν έντονη δυσοσμία, στοιχείο που υποδηλώνει ότι ο θάνατός του είχε επέλθει αρκετές ημέρες νωρίτερα.

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος, ενώ τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.