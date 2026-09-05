ΕΥΔΑΠ: 30 χρόνια εκπαίδευσης για το νερό, μια νέα «Μεγάλη Μπλε Αποστολή»

Μπορεί μια σχολική τάξη να συμβάλει στην προστασία του νερού; Μπορούν τα παιδιά να εντοπίσουν πού υπάρχει σπατάλη στο σχολείο τους; Μπορεί μία ομάδα μικρών ερευνητών να αναζητήσει λύσεις και να κινητοποιήσει όχι μόνο τους συμμαθητές τους, αλλά και τις οικογένειες και την τοπική κοινότητα;

Αυτό είναι το στοίχημα της «Μεγάλης Μπλε Αποστολής: Τα παιδιά σώζουν το νερό», του μεγάλου σχολικού διαγωνισμού για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού, που θα πραγματοποιηθεί το σχολικό έτος 2026–2027 και απευθύνεται σε μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.

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Πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΕΥΔΑΠ, στο πλαίσιο δράσεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των νέων. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν σχολεία από όλη την Ελλάδα, κάνοντας το μήνυμα εξοικονόμησης νερού πιο ηχηρό.

Οι μαθητές καλούνται να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές: να χαρτογραφήσουν τη χρήση του νερού στο σχολείο, να καταγράψουν δεδομένα, να πραγματοποιήσουν έναν απλό «υδρο-έλεγχο», να εντοπίσουν πιθανά σημεία σπατάλης και να σχεδιάσουν ένα πλάνο εξοικονόμησης. Στη συνέχεια, μοιράζονται τα αποτελέσματα με τη σχολική κοινότητα και δημιουργούν ομαδικά έργα με τις δικές τους προτάσεις. Έτσι, η γνώση μετατρέπεται σε δράση και το μήνυμα περνά από το σχολείο στην οικογένεια και την κοινωνία.

Η «Μεγάλη Μπλε Αποστολή» αποτελεί τη νεότερη σελίδα μιας εκπαιδευτικής διαδρομής της ΕΥΔΑΠ που ξεκίνησε πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί διαχρονικά σημαντικό μέρος της κοινωνικής παρουσίας της Εταιρείας, με στόχο τα παιδιά να γνωρίσουν την αξία του νερού και να κατανοήσουν τη σημασία της υπεύθυνης διαχείρισής του.

Σε αυτή τη φιλοσοφία εντάσσεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το «Ταξίδι του Σταγονούλη», μέσα από το οποίο τα παιδιά γνωρίζουν τον κύκλο και τη διαχείριση του νερού και εξοικειώνονται με βασικές περιβαλλοντικές αξίες. Αντίστοιχα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σπάμε το Φράγμα της Μηχανικής» συνδέει το νερό με την ιστορία και την τεχνολογία, με επίκεντρο το Φράγμα του Μαραθώνα και υλικό από το Ιστορικό Αρχείο της ΕΥΔΑΠ.

Κοινός στόχος όλων αυτών των δράσεων είναι το νερό να πάψει να θεωρείται αυτονόητο. Με τη «Μεγάλη Μπλε Αποστολή», η μακρόχρονη εκπαιδευτική εμπειρία της ΕΥΔΑΠ αποκτά πλέον πανελλαδική διάσταση, καλώντας τα ίδια τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά και να γίνουν μέρος της προσπάθειας για την προστασία του πολυτιμότερου φυσικού μας πόρου.

Από την περιβαλλοντική ενημέρωση και τη γνωριμία με τον κύκλο του νερού και τις υποδομές που τον υποστηρίζουν, έως την αναζήτηση ιδεών και λύσεων από τους ίδιους τους μαθητές, ο άξονας παραμένει σταθερός: η επένδυση στη γνώση και στη νέα γενιά.

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Γιατί η βιώσιμη διαχείριση του νερού δεν εξαρτάται μόνο από σύγχρονες υποδομές και νέες τεχνολογίες. Προϋποθέτει γνώση, υπεύθυνες καθημερινές επιλογές και μια νέα κουλτούρα απέναντι στη χρήση και την αξία του νερού.

Μέσα από τη «Μεγάλη Μπλε Αποστολή», το μήνυμα αυτό ξεπερνά τα όρια της σχολικής αίθουσας, περνά στην οικογένεια και μπορεί να φτάσει ακόμη πιο μακριά, στην ίδια την κοινωνία.

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Γιατί το μέλλον του νερού δεν αφορά μόνο τις επόμενες γενιές. Χτίζεται μαζί τους, από σήμερα.