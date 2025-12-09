Εξιχνιάστηκε και η απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Γιάννη Λάλα – 6 συλλήψεις μελών συμμορίας

Σε έξι συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης εκτελεστών συμβολαίων θανάτου, που εμπλέκονται στην απόπειρα δολοφονίας κατά του Γιάννη Λάλα, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για τέσσερις Αλβανούς ως βασικούς υπόπτους για την απόπειρα δολοφονίας τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Παγκράτι και δύο Έλληνες για τους οποίους οι Αρχές θεωρούν ότι είχαν πιο περιφερειακό ρόλο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας εκ των Αλβανών είναι γνωστός στις αρχές και στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί και για άλλες απόπειρες.

Οι συλλήψεις έγιναν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης νωρίς το πρωί της Τρίτης 9/12 στην Αττική και κατά τις έρευνες οι αστυνομικοί εντόπισαν τέσσερα καλάσνικοφ, τρία πιστόλια και ποσότητα κοκαΐνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας εκτελέστηκε εν ψυχρώ στην Αράχωβα την 1η Νοεμβρίου και οι αστυνομικές αρχές είχαν προχωρήσει σε τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του.