Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα – Βρέθηκαν πέντε όπλα

Στην σύλληψη των δραστών της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, που σημειώθηκε στην Αράχωβα το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου 2025, προχώρησε η αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τέσσερα άτομα. Δύο με ποινικό μητρώο και δύο που δεν έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές. Οι Αρχές εκτιμούν πως οι δύο ήταν οι εκτελεστές και οι άλλοι δύο η ομάδα υποστήριξης.

Και οι τέσσερις είναι Έλληνες, ο εξ αυτών με καταγωγή από χώρα της Σοβιετικής Ένωσης. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη ενώ έχουν βρεθεί πέντε όπλα.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε σπίτια και στην Αττική.

Το ιστορικό του δολοφονηθέντα

Ο Γιάννης Λάλας είχε πρωταγωνιστήσει σε πολλά συμβάντα με κορυφαίο την αλλαγή «στρατοπέδου» και την συμπόρευση του με την ομάδα του Έντικ που κρύβεται στο Ντουμπάι.

Μάλιστα, κομβικό σημείο στην πορεία του στην Greek Mafia ήταν η σύλληψη του μαζί με τον αδερφό του τον Απρίλιο του 2023 και κατηγορήθηκε ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του αστυνομικού συντάκτη Γιώργου Καραϊβάζ. Τελικά τον περασμένο Ιούλιο αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών.

Όλα έγιναν λίγα λεπτά μετά τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου, όταν ο 42χρονος κατέβηκε στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου τον περίμεναν, και με καλάσνικοφ τον εκτέλεσαν. Ο 42χρονος φορούσε μόνο ένα σορτσάκι και προσπάθησε να ξεφύγει από τους δολοφόνους του. Όμως δεν τα κατάφερε.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ένα αυτοκίνητο και χάθηκαν στα στενά της περιοχής.

Το όχημα βρέθηκε καμένο λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της δολοφονίας και τα ίχνη των εκτελεστών χάνονται στο σκοτάδι.