Έξι γνωστοί τράπερ που είχαν “μπλεξίματα” με τον νόμο – Βία, όπλα και παραβατικές συμπεριφορές

Η πρόσφατη περίπτωση του 27χρονου τράπερ που συνελήφθη μετά από καταδίωξη από αστυνομικούς στην περιοχή των Πατησίων, δεν είναι η μόνη και σίγουρα όχι η πιο σοβαρή, από αυτές που κατά καιρούς εμπλέκονται άτομα που ασχολούνται με την τραπ μουσική.

Τον Ιανουάριο του 2024, ο ανερχόμενος, μέχρι εκείνη την στιγμή τράπερ, έγινε ευρέως γνωστός στην κοινή γνώμη, μετά από μια βάναυση επίθεση και τον ξυλοδαρμό ενός φοιτητή στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης.

Ο άτυχος φοιτητής ηλικίας 23 ετών τότε, ενώ βρισκόταν με την παρέα του σε στάση λεωφορείου, είδε τον τράπερ να περνάει από το σημείο.

Τον ρώτησε «αν είσαι εσύ εκείνος ο διάσημος», με τον δράστη να κινείται προς το μέρος του, να τον χτυπάει στο κεφάλι και εν συνεχεία να τον ξυλοκοπά, ενώ ο 23χρονος βρισκόταν στο έδαφος. Ο φοιτητής διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε αιμάτωμα στο κεφάλι, ενώ τον υπέβαλαν σε πολύωρο χειρουργείο, ενώ στην συνέχεια νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ΜΕΘ.

Ο τράπερ εντοπίστηκε από τις αρχές με τον εισαγγελέα να διατάσσει την άμεση προφυλάκιση του. Παρέμεινε στη φυλακή για 11 μήνες, για να αποφυλακιστεί τον Δεκέμβριο του 2024, αφού πρώτα το δικαστήριο του επέβαλε ποινή 3 ετών με αναστολή, με την κατηγορία της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.

Βία, όπλα και παραβατικές συμπεριφορές

Βία, όπλα, ναρκωτικά, υποβάθμιση του ρόλου της γυναίκας, είναι μερικά από τα στοιχεία των στίχων των «ερμηνευτών».

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο γνωστός τράπερ Ivan Greko είχε συλληφθεί με τις κατηγορίες της απαγωγής με την μέθοδο του «τίγρη», γόνου επιχειρηματία στη Γλυφάδα. Είχε αποφυλακιστεί λίγους μήνες πριν και πάλι για υπόθεση απαγωγής.

Το 2021 ο τράπερ Light είχε συλληφθεί μετά από βίντεο που είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να ποζάρει έχοντας τρία όπλα στην ζώνη του.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν μεταξύ άλλων, ένα τσεκούρι 86 εκατοστών, δυο σακουλάκια με χασίς, ένα μαχαίρι 29 εκατοστών και 19.355 ευρώ.

Τον Ιούλιο του 2025, ένας άλλος τράπερ, γνωστός ως For3al, είχε εντοπιστεί στα Εξάρχεια μαζί με ακόμη ένα άτομο, που εμφανιζόταν ως μάνατζερ του, να έχουν στην κατοχή τους 8 σακουλάκια με ποσότητα κοκαΐνης.

Τον Δεκέμβριο του 2023, αίσθηση στον χώρο της τραπ μουσικής είχε προκαλέσει η σύλληψη του Don Leon, καθώς σύμφωνα με τις αρχές, συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση που ανατίναζε ΑΤΜ σε όλη τη χώρα.

Στην κατοχή του είχε βρεθεί κατά την διάρκεια της σύλληψης του, ένα M16 και 200.000 ευρώ σε μετρητά.

Ένα άλλο άτομο γνωστό στη μουσική βιομηχανία της τραπ μουσικής ο Trannos έχει συλληφθεί τρεις φορές για παράνομη οπλοκατοχή.

Τον Ιούνιο του 2024 είχε εντοπιστεί στο Καματερό ενώ επέβαινε στο πολυτελές τζιπ του, να κατέχει ένα 9αρι πιστόλι με 7 φυσίγγια, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια. Καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση, που μετατράπηκαν σε κοινωφελή εργασία.

Τον Νοέμβριο του 2022, είχε εντοπιστεί και πάλι μέσα σε αυτοκίνητο έχει στην κατοχή του ένα πιστόλι Glock, επίσης χωρίς άδεια.

Η αρχή των μπλεξιμάτων του με τον νόμο είχε γίνει στο Μπουρνάζι τον Μάιο του 2022 όταν κατά την διάρκεια ελέγχου, εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του πιστόλι και συνελήφθη. Το δικαστήριο του είχε επιβάλει ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με αναστολή.