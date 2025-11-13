Εξέγερση στη Σιντική Σερρών: 30 κρατούμενοι προσπάθησαν να αποδράσουν – Τραυματίστηκαν 3 αστυνομικοί (Βίντεο)

Επεισόδια σημειώθηκαν τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης (12/11) όταν 30 αλλοδαποί άνδρες, οι οποίοι κρατούνταν στην Δ’ Πτέρυγα της Ειδικής Εγκατάστασης Κράτησης Σιντικής Σερρών, προσπάθησαν να αποξηλώσουν μέρος της εσωτερικής περίφραξης και να αποδράσουν, χωρίς τελικά να τα καταφέρουν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα αίτια της έντασης ήταν οι συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών και η μη ικανοποίηση αιτημάτων ασύλου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις και περιόρισαν την εξέγερση, ενώ συνελήφθησαν οι 30 άνδρες και σχηματίσθηκε σε βάρος τους δικογραφία για – τα κατά περίπτωση – αδικήματα της στάσης κρατουμένων, της απόπειρας απόδρασης, της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων και της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε τοπικές δομές υγείας και αποχώρησαν έπειτα από την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Διενεργεί προανάκριση η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.