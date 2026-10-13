Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε;
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε οδηγούς σκάζοντας τα λάστιχα του οχήματός τους – Συνελήφθησαν δύο άτομα (βίντεο)

Η δράση της σημειώνεται από αρχές Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε οδηγούς σκάζοντας τα λάστιχα του οχήματός τους – Συνελήφθησαν δύο άτομα (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του «σκασμένου ελαστικού».

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, -2- μέλη της οργάνωσης (αλλοδαποί) στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, που πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες χθες, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, σε περιοχή της Γλυφάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη ενός ατόμου που επίσης συνελήφθη, σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Φωτογραφία

Όπως προέκυψε, τα ανωτέρω μέλη είχαν ενταχθεί σε ομάδα διασυνοριακής εγκληματικότητας, που μετακινούνταν προσωρινά μεταξύ χωρών με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και διαρρήξεων (φαινόμενο «εγκληματικού τουρισμού»), με συγκεκριμένο τρόπο δράσης (modus operandi) και συγκεκριμένα:

  • μετέβαιναν σε τραπεζικά καταστήματα και επιτηρούσαν πελάτες που πραγματοποιούσαν αναλήψεις χρηματικών ποσών,
  • προκαλούσαν φθορές σε ελαστικό του οχήματος του θύματος και τον ακολουθούσαν μέχρι να το ακινητοποιήσει,
  • μέλος προσέγγιζε το θύμα και προθυμοποιούνταν να το βοηθήσει, αποσπώντας του την προσοχή,
  • έτερο μέλος προσέγγιζε το όχημα από διαφορετική πλευρά και αφαιρούσε από το εσωτερικό του τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό.

Προς αποφυγή του εντοπισμού τους, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα, τόσο για τις μετακινήσεις τους, όσο και για την ενοικίαση επιβατικών οχημάτων και καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διαμέρισμα που διέμεναν προσωρινά, αλλά και σε σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, τηλεφωνικές συσκευές, πλήθος κοσμημάτων και τραπεζικών καρτών.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιασθεί -3- περιπτώσεις κλοπών και -2- απόπειρες από οχήματα, που διαπράχθηκαν από αρχές Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, κατόπιν επικοινωνίας με αλλοδαπές Αρχές, διακριβώθηκε ότι τα ανωτέρω -2- μέλη έχουν συλληφθεί πολλές φορές για ίδια αδικήματα στο εξωτερικό, ενώ ένας εξ’ αυτών διώκεται από ισπανικές Αρχές για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την διακρίβωση του πλήρους εύρους δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αττική: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών με αρχηγό 45χρονο – Τα τετράδια με πελάτες, χρέη και έσοδα
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών με αρχηγό 45χρονο – Τα τετράδια με πελάτες, χρέη και έσοδα

Δύο άνδρες συνελήφθησαν στον Νέο Κόσμο για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν GHB, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη και τετράδια με καταγραφές πελατών και οφειλών.

Γκύζη: Έπεσε καλώδιο ρεύματος από κολώνα – Διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Κεδρηνού
ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Έπεσε καλώδιο ρεύματος από κολώνα – Διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Κεδρηνού

Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ζήτησε επισήμως ο Λευκός Οίκος. Είχαν προηγηθεί αποκαλύψεις της Wall Street Journal, αντιδράσεις στο Κογκρέσο και δημόσια δυσαρέσκεια του Ντόναλντ Τραμπ.

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλη σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους έως το απόγευμα της Τετάρτης.

Βοτανικός: Καταδίωξη για παράνομη απόρριψη μπάζων – 17χρονος στην καρότσα φορτηγού που παραβίαζε STOP (βίντεο)
ΕΛΛΑΔΑ

Βοτανικός: Καταδίωξη για παράνομη απόρριψη μπάζων – 17χρονος στην καρότσα φορτηγού που παραβίαζε STOP (βίντεο)

Δύο άτομα, ηλικίας 17 και 37 ετών, συνελήφθησαν στον Βοτανικό για παράνομη απόρριψη μπάζων. Ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει, παραβιάζοντας STOP, με τον ανήλικο στην καρότσα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αττική: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών με αρχηγό 45χρονο – Τα τετράδια με πελάτες, χρέη και έσοδα
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών με αρχηγό 45χρονο – Τα τετράδια με πελάτες, χρέη και έσοδα

Δύο άνδρες συνελήφθησαν στον Νέο Κόσμο για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν GHB, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη και τετράδια με καταγραφές πελατών και οφειλών.

Τραμπ για Γκίλφοϊλ: «Δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου – Έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό»
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ για Γκίλφοϊλ: «Δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου – Έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του και σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα που προηγήθηκαν της απομάκρυνσής της.

ΣΥΡΙΖΑ για Γκίλφοϊλ: «Ο Τραμπ την αποπέμπει, αλλά ο Μητσοτάκης οφείλει ακόμη εξηγήσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Γκίλφοϊλ: «Ο Τραμπ την αποπέμπει, αλλά ο Μητσοτάκης οφείλει ακόμη εξηγήσεις»

Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το αίτημα παραίτησης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, θέτοντας ερωτήματα για τις καταγγελλόμενες παρεμβάσεις και τα επιχειρηματικά συμφέροντα.