Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε οδηγούς σκάζοντας τα λάστιχα του οχήματός τους – Συνελήφθησαν δύο άτομα (βίντεο)

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του «σκασμένου ελαστικού».

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, -2- μέλη της οργάνωσης (αλλοδαποί) στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, που πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες χθες, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, σε περιοχή της Γλυφάδας.

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Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη ενός ατόμου που επίσης συνελήφθη, σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Όπως προέκυψε, τα ανωτέρω μέλη είχαν ενταχθεί σε ομάδα διασυνοριακής εγκληματικότητας, που μετακινούνταν προσωρινά μεταξύ χωρών με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και διαρρήξεων (φαινόμενο «εγκληματικού τουρισμού»), με συγκεκριμένο τρόπο δράσης (modus operandi) και συγκεκριμένα:

μετέβαιναν σε τραπεζικά καταστήματα και επιτηρούσαν πελάτες που πραγματοποιούσαν αναλήψεις χρηματικών ποσών,

προκαλούσαν φθορές σε ελαστικό του οχήματος του θύματος και τον ακολουθούσαν μέχρι να το ακινητοποιήσει,

μέλος προσέγγιζε το θύμα και προθυμοποιούνταν να το βοηθήσει, αποσπώντας του την προσοχή,

έτερο μέλος προσέγγιζε το όχημα από διαφορετική πλευρά και αφαιρούσε από το εσωτερικό του τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό.

Προς αποφυγή του εντοπισμού τους, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα, τόσο για τις μετακινήσεις τους, όσο και για την ενοικίαση επιβατικών οχημάτων και καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διαμέρισμα που διέμεναν προσωρινά, αλλά και σε σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, τηλεφωνικές συσκευές, πλήθος κοσμημάτων και τραπεζικών καρτών.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιασθεί -3- περιπτώσεις κλοπών και -2- απόπειρες από οχήματα, που διαπράχθηκαν από αρχές Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, κατόπιν επικοινωνίας με αλλοδαπές Αρχές, διακριβώθηκε ότι τα ανωτέρω -2- μέλη έχουν συλληφθεί πολλές φορές για ίδια αδικήματα στο εξωτερικό, ενώ ένας εξ’ αυτών διώκεται από ισπανικές Αρχές για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας.

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Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την διακρίβωση του πλήρους εύρους δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.